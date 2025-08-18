ABD, Hindistan'ı köşeye sıkıştırmak istiyor

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Hindistan'ın Rus petrolü alımının Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını finanse ettiğini ve durdurulması gerektiğini belirtti.



Navarro ayrıca, Hindistan'ın hem Rusya hem de Çin ile yakınlaşmasını eleştirerek, ABD ile stratejik ortak olmak istiyorsa buna göre davranması gerektiğini söyledi.



Financial Times'ta yayımlanan bir köşe yazısında Navarro, "Hindistan, ABD'nin stratejik ortağı olarak muamele görmek istiyorsa, buna göre davranmaya başlamalıdır" ifadelerini kullandı. Amerikalı şirketlerin Hindistan'a en son teknoloji askeri yetenekleri aktarmasının riskli olduğunu da sözlerine ekledi.