ABD hisselerinde rekor beklentisi

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle dün S&P 500 ve Nasdaq 100'ün ulaştığı rekor seviyelerin ardından bugün daha yüksek bir açılışa işaret etti. Üç ana endekse bağlı vadeli işlemler yaklaşık yüzde 0,3 daha yüksekti.



Dünkü TÜFE raporunun ortaya koyduğu mal fiyatlarındaki nispeten mütevazı artış, tarifelerin ABD ekonomisinde keskin enflasyonist baskıları yeniden alevlendireceği endişelerini hafifletti. Bu, Fed'in yaklaşan Eylül toplantısında faiz indirimi bahislerini pekiştirdi, çünkü bir grup FOMC üyesi, tarife endişelerinin Fed'in gevşeme döngüsünü yeniden başlatmasını engellediğini ima etmişti.