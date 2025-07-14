ABD için resesyon riski düştü

The Wall Street Journal'ın üç aylık profesyonel ekonomistler anketine göre, ekonomistler üç ay öncesine kıyasla daha güçlü büyüme ve yeni isitihdam yaratma, daha düşük resesyon riski ve daha düşük enflasyon bekliyorlar.



WSJ'ın önceki anketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika'nın en büyük ticaret ortaklarına karşı sert tarifeler uygulama tehditlerinin zirveye çıktığı dönemde yapılmıştı. Ancak Trump, kısa süre sonra bazı tarifeleri ertelemişti.



Bu iyimser havanın kalıcı olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Geçtiğimiz hafta Trump, Brezilya, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok ticaret ortağına 1 Ağustos'tan itibaren çok daha yüksek tarifelerle karşılaşacaklarını söyledi.



Ekonomistlerin görünümü son ankete göre bir miktar iyileşse de, hala nispeten karamsarlar; bunun en olası nedeni, ticaret belirsizliğinin devam etmesi ve şimdiye kadarki sınırlı büyüme.



Ortalama olarak, enflasyona göre düzeltilmiş gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 1 büyümesini bekliyorlar. Bu, Nisan ayındaki yüzde 0,8'lik tahminden yüksek, ancak Ocak ayında beklediklerinin sadece yarısı. Büyümenin 2026'da yüzde 1,9'a yükselmesini bekliyorlar ki bu, önceki anketlere göre çok az değişmiş durumda.



Resesyon olasılığını önümüzdeki 12 ay içinde ortalama yüzde 33 olarak belirlediler; bu oran Nisan ayındaki yüzde 45'ten düşük, ancak Ocak ayındaki yüzde 22'den yüksek.



