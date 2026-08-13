ABD ile Çin arasındaki lityum yarışında su kıtlığı engeli

ABD 'li araştırmacılara göre, yerli lityum endüstrisi kurma yarışında su kıtlığı giderek artan bir siyasi, hukuki ve mali engel haline geldi ve bu da Çin 'e olan bağımlılığı azaltma hedefinin önemini artırdı.

Elektrikli araçlarda ve akıllı telefonlarda kullanılan bataryalar için kritik öneme sahip lityum konusunda Çin'e olan bağımlılıktan kurtulma çabası, Trump yönetiminin Nevada'daki Lithium Americas şirketinin 3 milyar dolarlık Thacker Pass madenine yatırım yapmasına yol açtı. Metalin yerli olarak geliştirilmesine yönelik yenilenen ilgi, ülke genelinde yaklaşık 115 maden projesinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ancak Financial Times 'in haberine göre, Northwestern Üniversitesi araştırmacıları bir raporda, iklim değişikliğinin etkisiyle ABD'nin batısında artan su kıtlığının lityum üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Kritik öneme sahip bu mineralin üretimi yoğun su tüketimi gerektiriyor ve geliştiriciler, su kullanımıyla ilgili izin gecikmeleri ve yasal zorluklarla karşılaşabilir veya geri dönüşüm teknolojilerine daha fazla yatırım yapmak zorunda kalabilirler.

Northwestern Üniversitesi'nde kimya ve biyoloji mühendisliği profesörü ve çalışmanın yazarlarından Jennifer Dunn, "Su, madencilik alanında çok önemli bir konu ve madenlere yakın topluluklar genellikle en çok madencilik faaliyetlerinin su kaynaklarını ve su kalitesini nasıl etkileyeceği konusunda endişe duyuyorlar." diye belirtti.

LİTYUM PROJELERİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Thacker Pass projesi, Nevada'lı bir çiftçinin su kullanımıyla ilgili açtığı ve daha sonra çözüme kavuşturulan bir dava da dahil olmak üzere, topluluğun muhalefetiyle karşılaştı. Blackstone Minerals'ın Utah'daki Green River lityum projesi de dava konusu oldu.

Green River projesi nedeniyle dava açan çevre grubu Great Basin Water Network'ün genel müdürü Kyle Roerink, lityum üreticilerinin su mevcudiyetiyle ilgili iddialarına şüpheyle yaklaştı.

"Şirketlerin dürüst ve açık sözlü olması gerekiyor, aynı şey düzenleyici kurumlar için de geçerli." dedi Roerink.

İklim değişikliğinin, Amerika'nın batısında artan kuraklıkların su kaynaklarını azaltmasıyla birlikte, su kullanımı ve hakları konusundaki anlaşmazlıkları daha da yoğunlaştırması muhtemel.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nde enerji, mineraller ve döngüsellik yöneticisi olan Luke Balleny, "Su, yeni madenlerin geliştirilme yeteneğini giderek daha fazla etkileyecek ve bu bölgelerdeki sınırlı miktardaki suyun madencilik şirketine mi, tarıma mı yoksa kentsel alanlara mı gideceği konusunda potansiyel bir çatışma kaynağı olacaktır" dedi.

SU KAYNAKLARININ STRATEJİK ÖNEMİ ARTIYOR

Fed'in Dallas'taki bölgesel bankası, birçok ABD lityum projesinin büyük başlangıç ​​yatırımı gerektireceğini ve bazı projelerin maliyetinin 1 milyar doları aşmasının beklendiğini öngörüyor. Ayrıca, su kıtlığının etkilenen bölgelerdeki projelerin topluluk muhalefetiyle karşılaşmasına yol açabileceğini ve geciken girişimlerin asla tamamlanamaması riskini artırabileceğini belirtiyor.

S&P Global'de yardımcı direktör olan Adriana Carvalho, ABD'deki su kıtlığı ve su kaynakları için yaşanan rekabetin, geliştiricileri lityum projelerinin tasarımı, izin süreçleri ve işletme yöntemlerini yeniden düşünmeye zorladığını söyledi.

“Birkaç yıl önce, tartışmalar büyük ölçüde kaynak büyüklüğü, üretim kapasitesi, geri kazanım oranları ve lityum fiyatları üzerine yoğunlaşıyordu,” diyen Carvalho, “Bugün ise su yönetimi, geliştirme sürecinin çok daha erken aşamalarında stratejik bir husus haline geliyor.” diyerek sözlerine eklemede bulundu.

Bazı geliştiriciler, geleneksel çıkarma yöntemlerinde çok önemli bir adım olan buharlaşmadan kaynaklanan su kaybını azaltabilen, yeni gelişmekte olan bir alan olan doğrudan lityum çıkarma teknolojileriyle denemeler yapıyor. S&P Global'e göre, 21 lityum projesi bu teknolojiyi kullanmayı öneriyordu.

Standard Lithium, Arkansas'taki planlanan madeninde DLE kullanmayı planlarken, Lithium America ise Thacker Pass'taki tesislerinden çıkan suyun yüzde 85'ini geri dönüştürmeyi ve bu suyu yedi kez yeniden kullanmayı hedefliyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde hidroloji profesörü olan David Boutt, "Lityum kaynaklarının ve rezervlerinin çoğu su kıtlığı yaşanan bölgelerde bulunuyor. Birçok durumda su tüketimini azaltacak teknolojiye sahibiz, ancak mesele ekonomik faktörlere dayanıyor" dedi.

ÇİN'DEN GELEN İTHALATA BAĞIMLI KALINABİLİR

Thacker Pass projesine yakın bir kaynak, Nevada'da su konusunun giderek daha tartışmalı bir hale geldiğini doğruladı. Projenin gelecekteki aşamalarının geliştirilmesinin, ek su haklarının güvence altına alınmasına bağlı olacağını belirtti. Şirket, ikinci aşama geliştirme için gerekli su haklarını, çocukları işletmeyi devralmayacak olan bir çiftlik ailesinden zaten güvence altına almış durumda.

Lityum talebi artmaya devam etse de, sektör yöneticileri ve araştırmacılar ABD'nin bu kritik mineralin ithalatı konusunda Çin'e bağımlı kalacağı ihtimalinde hemfikir.

Rystad, ABD'de üretilen lityumun 2030 yılına kadar küresel talebin yalnızca yüzde 5'ini karşılayacağını ve duyurulan 100'den fazla projeden sadece yedisinin on yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğini tahmin ediyor.