ABD ile İran anlaştı. Petrol fiyatı düştü

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaş ile dünyanın en kritik su yollarından Hürmüz'ün kapanmasıyla tarihi rekorlar kıran petrol fiyatları , barış anlaşmasının duyurulmasıyla sert düştü.

Açıklamaların hemen ardından Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 4 düştü. İlerleyen saatlerde yüzde 4.2'ye ulaşan düşüşle birlikte Brent petrol fiyatı 83.70 doların altına gerileri.

Brent petrol, ABD-İsrail- İran çatışmalarının zirve yaptığı dönemde 120 dolara kadar yükselmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, iki ülkenin anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Tahran yönetimi mutabakata varıldığını doğrulamıştı. Buna göre resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak, Hürmüz Boğazı tamamen açılacak ve bölgedeki ABD ablukası kalkacak.

ABD Başkanı Trump "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.