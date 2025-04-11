ABD ile tarife diplomasisi: Çalışma grubu toplanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin açıkladığı gümrük vergileri ile ilgili olarak diğer bakanlıklardan katılımcıların da yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduklarını belirtti.



Son dönemde yoğunlaşan ticaret diplomasisi ve ülkeler arası ilişkilere ilişkin değerlendirme yapan Bolat, bugün Ankara'da çalışma grubunun önemli bir toplantı yapacağını açıkladı.



Bakan Bolat, "Teyakkuzda olmak, alarmda olmak ama panik yapmamak, hazırlıklı olmak, çalışma gruplarını sürekli olarak yeni değişen kararlara göre ürün, sektör bazındaki etkileri çalışarak etki analizlerini yapmak ve resmi görüşmelerde de iki tarafın faydasına olacak şekilde müzakereleri canlı tutmak ve sürdürmek, şu an bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"RESMİ MEKTUP GÖNDERİYORUM"



Bolat, "ABD Ticaret Bakan Yardımcısı ile bakan yardımcıları düzeyinde temaslarımız oldu. ABD Ticaret Bakanı'na da bu konuda resmi bir mektup gönderiyorum ve müzakereler istiyoruz. Zaten ABD tarafı da bu yeni politikalarıyla ilgili olarak 'Ülkelerle müzakereye açığız' dedi." ifadelerini kullandı.