ABD-İran görüşmeleri petrol fiyatlarını etkiledi
16.02.2026 09:21
ABD ve İran görüşmeleri ardından petrol piyasalarında değişim gözleniyor
Dünya siyasetinde yaşanan gerilimlerin ardından petrol fiyatlarında değişim söz konusuydu. ABD ve İran arasında yapılması planlanan görüşmeler piyasaları etkiledi.
Petrol fiyatları yeni haftaya değişimle başladı. ABD ve İran arasındaki gerilimleri azaltmaya yönelik planlanan görüşmeler de piyasayı etkiledi.
Brent petrol vadeli işlemleri,varil başına 3 sent artarak 67,78 dolara yükseldi. ABD'li şirket ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü aril başına 62,91 dolara yükseldi ve 2 sent arttı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın önümüzdeki ay Tahran ile bir anlaşma yapabileceğine dair açıklamalarının ardından Perşembe günü gerçekleşti ve fiyatları aşağı çekti.
İki ülke , Tahran'ın nükleer programı konusundaki onlarca yıllık anlaşmazlığı ele almak ve yeni bir askeri çatışmayı önlemek amacıyla bu ayın başlarında yeniden başlattıkları müzakerelerin ardından Salı günü Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirecek .
ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), yaz aylarındaki en yüksek talebi karşılamak için üç aylık bir duraklamanın ardından Nisan ayından itibaren üretim artışlarına yeniden başlama eğiliminin içinde.