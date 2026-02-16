ABD-İran görüşmeleri petrol fiyatlarını etkiledi

Petrol fiyatları yeni haftaya değişimle başladı. ABD ve İran arasındaki gerilimleri azaltmaya yönelik planlanan görüşmeler de piyasayı etkiledi.

Brent petrol vadeli işlemleri,varil başına 3 sent artarak 67,78 dolara yükseldi. ABD'li şirket ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü aril başına 62,91 dolara yükseldi ve 2 sent arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın önümüzdeki ay Tahran ile bir anlaşma yapabileceğine dair açıklamalarının ardından Perşembe günü gerçekleşti ve fiyatları aşağı çekti.

İki ülke , Tahran'ın nükleer programı konusundaki onlarca yıllık anlaşmazlığı ele almak ve yeni bir askeri çatışmayı önlemek amacıyla bu ayın başlarında yeniden başlattıkları müzakerelerin ardından Salı günü Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirecek .

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), yaz aylarındaki en yüksek talebi karşılamak için üç aylık bir duraklamanın ardından Nisan ayından itibaren üretim artışlarına yeniden başlama eğiliminin içinde.