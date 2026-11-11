ABD-İran iyimserliği petrolü düşürdü

WTI ham petrol varil başına 86 doların, Brent petrol ise 92 doların altında işlem görerek, ABD ve İran arasındaki gerilimin azaldığına dair işaretlerle on bir haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ek askeri saldırıların artık gerekli olmayabileceğini öne sürerek, olası bir diplomatik çözüm için iyimserliği artırdı. Bu arada, Kongre'deki Demokratlar, Trump yönetimini çatışmayı sona erdirmeye zorlamak için yaklaşan hükümet fonlama son tarihini kullanmayı düşünüyorlar.

Ancak, İran barış görüşmelerine başlamadan önce ABD yaptırımlarından ve deniz ablukasından kurtulmayı talep ettiği için belirsizlik devam ediyor. Aynı zamanda, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik devam eden saldırılara rağmen, Ortadoğu petrol sevkiyatları savaş öncesi seviyelere neredeyse geri döndü.

ABD petrol gösterge fiyatı, Ekim ayı sonundaki zirvesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek, gerilimin azalması umutlarının güçlenmesi ve bölgesel petrol ihracatının toparlanmaya devam etmesiyle son dönemdeki kazanımlarının çoğunu geri verdi.