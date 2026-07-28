ABD-İran iyimserliği petrolü düşürüyor

WTI ham petrol , varil başına 79, Brent petrol ise 84 dolara doğru gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeyi amaçlayan İran ile "iyi görüşmeler" yürüttüğünü söylemesinin ardından üçüncü ardışık seansta da kayıp yaşadı.

Bu açıklamalar, bölgeden normal petrol akışının yeniden başlayabileceğine dair iyimserliği artırdı. Trump'ın, müzakerelere bir şans daha vermek için İran'a yönelik saldırıları askıya almayı tercih ettiğini söylediği bildirildi.

ABD, yaklaşık iki haftalık çatışmanın ardından Cuma günü geç saatlerde İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları sessizce durdururken, Tahran da komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını durdurdu.

Bu arada, İran ve Umman müzakerecileri, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin yeniden başlatılması konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla hafta sonu bir araya geldi.

Öte yandan, Ukrayna insansız hava aracı saldırılarıyla son zamanlarda aksayan Kazakistan petrolünün önemli bir çıkış noktası olan Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminalinde ham petrol ihracatının yeniden başlamasıyla arz koşulları da iyileşti.