ABD korkutmaya başladı... Ekonomisi çökecek mi?

ABD’de federal bütçe açıklarının önümüzdeki on yıl içinde daha önce tahmin edilenden yaklaşık 1 trilyon dolar daha yüksek olacağı öngörülüyor. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin (CRFB) yaptığı son hesaplamalara göre, 2026’dan 2035’e kadar olan dönemde kümülatif açık 22,7 trilyon dolara ulaşacak.



Bu rakam, Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) Ocak ayında mevcut yasalar doğrultusunda yaptığı 21,8 trilyon dolarlık tahmini aşıyor.



Yeni projeksiyonlar, Trump yönetimi döneminde hayata geçen geniş kapsamlı vergi indirimleri ve harcama artışlarını içeren One Big Beautiful Bill Yasası ile uygulamada olan gümrük tarifelerinin etkisini yansıtıyor. CRFB’ye göre bu yasa tek başına 2035’e kadar açıkları 4,6 trilyon dolar artıracak. Ancak Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni tarifelerin önümüzdeki on yılda yaklaşık 3,4 trilyon dolar gelir sağlaması bekleniyor ve bu da açıkların bir kısmını dengeleyebilecek.



CRFB ayrıca 2025 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bir bütçe açığı öngörüyor. Bu rakam, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5,6’sına denk geliyor ve bir önceki yılın biraz altında seyrediyor. Ancak açıkların zamanla artması bekleniyor ve 2035 yılında 2,6 trilyon dolara, yani GSYH’nin yüzde 5,9’una ulaşması muhtemel. Faiz ödemelerinin de hızla yükseleceği tahmin ediliyor. 2025 yılında yaklaşık 1 trilyon dolar olan faiz ödemelerinin 2035’te 1,8 trilyon dolara çıkması ve toplamda on yıl içinde 14 trilyon doları bulması bekleniyor.



Daha olumsuz bir senaryo ele alındığında, mahkemelerin tarifeleri iptal etmesi, bazı geçici vergi indirimlerinin kalıcı hale gelmesi ve faiz oranlarının yüksek kalması halinde, açıkların 7 trilyon dolar daha artabileceği ve 2035 yılına kadar borcun GSYH’ye oranının yüzde 134’e ulaşabileceği öngörülüyor. Bu da ülkenin mali sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk anlamına geliyor.



