ABD Merkez Bankası Fed, 2024 faaliyet zararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2024'te 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirdi.



2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımlayan Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 77,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Banka, 2023'te de 114,3 milyar dolarlık faaliyet zararı açıkladı.

Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kar bildirmişti.