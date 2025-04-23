ABD, petrol bazlı yapay gıda boyalarını piyasadan çekiyor

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) petrol bazlı tüm yapay gıda boyalarını ülkenin gıda tedarikinden aşamalı olarak çıkaracağını duyurdu.

Bu hamle “Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirme” gündeminin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Ocak ayında, Başkan Joe Biden görevden ayrılmadan önce FDA, bazı gıda ve ilaçlarda kullanılan ve petrolden yapılan FDA onaylı dokuz sentetik boyadan biri olan 3 numaralı kırmızı boya iznini iptal ettiğini açıklamıştı.

Dün öğleden sonra yapılan bir açıklamada Bakanlık ve FDA, gıda şirketlerinden daha önce belirlenen 2027-28 son tarihinden önce kırmızı boya No 3'ü kullanmayı bırakmalarını talep ettiğini söyledi.

Kurumlar ayrıca önümüzdeki aylarda diğer iki sentetik gıda boyası olan Citrus Red No 2 ve Orange B'nin iznini iptal etme planının ana hatlarını çizdi.

Kırmızı No 40 da dahil olmak üzere geriye kalan altı yapay gıda boyasını önümüzdeki yılın sonuna kadar ABD gıda tedarikinden aşamalı olarak çıkarmayı planladıklarını belirttiler.

MedStar Health'te toksikolog olarak görev yapan Dr. Kelly Johnson-Arbor, Yahoo Life'a yaptığı açıklamada, 40 numaralı kırmızı boyanın, diğer adıyla Allura Red'in, ABD ve Kanada'da en yaygın kullanılan sentetik gıda boyalarından biri olduğunu söyledi.

