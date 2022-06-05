ABD, petrol şirketlerine Venezuela'da faaliyet için lisans verdi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ABD yönetiminin petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlamaları için lisans verdiğini açıkladı.

Arjantin basınına konuşan Maduro, ABD yönetiminin, ABD'li Chevron İtalyan Eni ve İspanyol Repsol firmalarına Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesini, hafif ama önemli adım olarak niteledi.

Bu adımın Washington yönetiminin Rus petrolüne bağımlılığı azaltma politikasının bir parçası olduğu belirtiliyor. ABD 2018'deki seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle Maduro yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmiş ve muhalif lider Guaido'yu muhatap olarak gördüğünü belirtmişti. Venezuela yeraltındaki yaklaşık 300 milyar varillik petrol rezerviyle dünyada ilk sırada bulunuyor.

