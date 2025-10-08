ABD resesyona mı girecek?

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, geçen çeyrek GSYİH'nın yüzde 3,8 büyümesine rağmen, ABD'de bir resesyonun 2026'da hala gerçekleşebileceğini söyledi.



JPMorgan'ın herhangi bir daralmayı yönetmeye hazır olduğunu vurgulayan Dimon, önümüzdeki dönemde ekonomide bir zayıflığı ihtimal dışı bırakmadığını belirtti ve Washington'daki devam eden hükümet kapanmasını "kötü bir fikir" olarak nitelendirdi.



Yıllardır JPMorgan Chase'i yöneten Dimon'ın görüşleri, ABD ekonomisinin sağlığı için bir barometre olarak görülüyor.



Dimon, "Bence bir resesyon 2026'da olabilir, bunun için endişeli olmadığımı söylemek ayrı bir ifade. Bununla başa çıkacağız, müşterilerimize hizmet edeceğiz, bu süreci atlatacağız. Çoğumuz daha önce resesyonlar yaşadık" dedi.