ABD, Rusya ile iş yapan bankaları uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya ile iş yapmanın Avrupa bankalarını çok fazla riskle karşı karşıya bıraktığını söyledi.



Reuters'a konuşan Yellen, ABD'nin Rusya'nın savaş çabalarına yönelik işlemlere yardımcı olduğu tespit edilen bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.



Yellen, "Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızın potansiyel olarak daha sert bir şekilde artırılmasını düşünüyoruz" dedi.



Yellen yaptırımların hedef alınabileceği banka isimleri hakkında ayrıntı vermedi.