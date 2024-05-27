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ABD, Rusya ile iş yapan bankaları uyardı

ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya ile iş yapmanın Avrupa bankalarını çok fazla riskle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

ABD, Rusya ile iş yapan bankaları uyardı
Rusya Merkez Bankası: Yaptırımlar ihracat ve ithalatı etkiliyor

Rusya Merkez Bankası: Yaptırımlar ihracat ve ithalatı etkiliyor

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Hazine Bakanı Janet Yellen, ile iş yapmanın Avrupa bankalarını çok fazla riskle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Reuters'a konuşan Yellen, ABD'nin Rusya'nın savaş çabalarına yönelik işlemlere yardımcı olduğu tespit edilen bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.

Yellen, "Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızın potansiyel olarak daha sert bir şekilde artırılmasını düşünüyoruz" dedi.

Yellen yaptırımların hedef alınabileceği isimleri hakkında ayrıntı vermedi.

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