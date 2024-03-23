ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını engelleyen bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ülkede 2024 mali yılı sonuna kadar bazı hükümet kurumlarına finansman sağlayacak tasarı için Senato'da erken saatlerde oylama yapıldı.



Oylamada, 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı 24'e karşı 74 oyla gecikmeli de olsa kabul edildi.



Bütçe tasarısının yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak ve böylece federal hükümetin finansman yetersizliği için kapanmasının önüne geçilecek.



Senatodaki oylamanın gecikmesi, federal hükümetin teknik olarak kısmi kapanmasına yol açmıştı.



Söz konusu bütçe tasarısı, cuma günü Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde 134'e karşı 286 oyla kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinin çoğu tasarıyı desteklerken, Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası karşı çıkmıştı.



FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?



ABD kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.



Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.



Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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