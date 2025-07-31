ABD tahvil faizi değişmedi

10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi, haftanın başlarında yaşanan dalgalı hareketlerin ardından Perşembe günü yüzde 4,36 civarında seyrederek istikrar kazandı. Fed, faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tutarken, Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimlerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu yineledi ve faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceği konusunda çok az yönlendirme yaptı.



Buna karşılık, piyasalar bu yıl faiz indirimi beklentilerini azalttı ve Aralık ayına kadar sadece 35 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatladı. Yatırımcılar ayrıca, güçlü ikinci çeyrek GSYİH büyümesi ve güçlü özel istihdam rakamları da dahil olmak üzere beklenenden daha güçlü ekonomik verileri de değerlendirdi.



Şimdi dikkatler, bugün açıklanacak PCE enflasyonu ve işsizlik başvuruları verilerine, ardından Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı istihdam raporuna çevrildi. Bu arada, Hazine tahvil ve bono ihraç hacimlerini korudu, ancak uzun vadeli nominal geri alımların hacmini ve daha fazla TIPS geri alımını artıracağını ve bunun da daha uzun vadeli enstrüman arzını sınırlayacağını belirtti.