ABD tahvil faizi düşüşe geçti

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, 30 yıllık tahvil ihalesinin olumlu karşılanmasının ardından 24 yılın en yüksek seviyelerinden geri çekilmeyi sürdürerek yüzde 5,23 civarında kaldı ve bu da yatırımcıların son piyasa satışlarına rağmen uzun vadeli devlet tahvillerini satın almaya istekli olduklarını gösteriyor.

Yatırımcılar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile "verimli görüşmeler" yürüttüğünü ve ara seçimlerden önce ülkeye saldırmaktan kaçınacağını söylemesinin ardından petrol fiyatlarındaki düşüşü de değerlendirdi.

Bu arada, piyasalar Fed 'in bu ay faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 81 civarında. Dün, Fed yetkilisi Christopher Waller, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine geri getirmek için muhtemelen ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Bununla birlikte, politika yapıcıların sıkılaştırma hızı konusunda "esnekliğe" sahip olduğunu vurgulayarak, Fed'in yaklaşan Ekim toplantısında bir duraklama olasılığını açık bıraktı.