ABD tahvil faizi düşüşte

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yatırımcıların ABD ile ticaret anlaşmaları için 1 Ağustos'ta sona erecek son tarih öncesinde temkinli davranmasıyla, dört seans üst üste düşüş yaşadıktan sonra Salı günü yüzde 4,37 civarında tutundu.



Hazine Bakanı Scott Bessent Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yönetimin ticaret anlaşmalarının zamanlamasından ziyade niteliğine öncelik verdiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, üretken ilerleme kaydeden ülkeler için son tarihi uzatıp uzatmamaya karar vereceğini belirtti.



Para politikası cephesinde, faiz politikasına dair olası ipuçları için dikkatler, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde Washington'da düzenlenecek bir etkinlikte yapacağı açıklamalara çevrildi. Trump, Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmaya devam ederken, piyasalar bu ayki hamleyi henüz tam olarak fiyatlandırmadı.