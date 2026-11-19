ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yaklaşık yüzde 5,05'e gerileyerek, hisse senedi piyasalarındaki belirsizlik ve Ortadoğu'daki süregelen jeopolitik gerilimlerin güvenli liman tahvillerine olan talebi artırmasıyla dördüncü ardışık seansta düşüşünü sürdürdü.

Bununla birlikte, Hazine getirileri, Fed 'in daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentisiyle desteklenmeye devam ediyor. Fed'in Ekim ayı toplantısının tutanakları, neredeyse tüm politika yapıcıların enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmak için önümüzdeki aylarda ek faiz artırımlarının gerekli olacağına inandığını gösterdi.

Fed yetkilisi Christopher Waller da enflasyonun yanlış yöne gittiği konusunda uyararak, Aralık ayında 50 baz puanlık daha büyük bir artırımın gerekebileceğini öne sürdü. CME FedWatch Tool'a göre, piyasalar şu anda önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımına yüzde 90 olasılık atfederken, 50 baz puanlık bir artırım olasılığı yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.