ABD tahvil faizi yükseldi

ABD 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının "çok düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesinin ardından piyasalardaki gerginliğin azalmasıyla Perşembe günü yaklaşık 4,48'e yükseldi.

Trump'ın Powell'ı yakında görevden alabileceğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından getiriler bir önceki gün düşmüştü. Yatırımcılar, bu kararın daha hızlı ve daha derin faiz indirimlerine yol açabileceğinden endişe ediyordu. Bu arada yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ve ABD ekonomisinin sağlığı ve Fed'in politika görünümü hakkında bir fikir verebilecek ABD perakende satış verilerini bekliyor.



Bu veriler, üretici fiyatlarının düşüş belirtileri gösterirken tüketici enflasyonunun arttığı son enflasyon raporlarından gelen karışık sinyallerin ardından geldi. Ticaret cephesinde Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Japonya'dan ithalata uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini muhtemelen sürdüreceğini söyledi ve Endonezya ile daha önce yaptığı bir anlaşma açıklamasının ardından Hindistan ile olası yeni bir anlaşmaya işaret etti.