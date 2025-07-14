ABD tahvil faizi yükseliyor

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yatırımcıların yeni ticaret gelişmelerini sindirip önemli ekonomik verileri beklemesiyle bugünyaklaşık yüzde 4,41'e kadar olan son yükselişini korudu.



Piyasa duyarlılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği ve Meksika'dan ithalata yüzde 30 gümrük vergisi getireceğini açıklamasıyla şekillendi.



Raporlar, AB'nin gümrük vergilerinden etkilenen diğer ülkelerle (Kanada ve Japonya dahil) görüşmeleri hızlandırdığını ve koordineli tepkiler verebileceğini gösteriyor.



Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan önemli bir ABD enflasyon raporu öncesinde temkinli davrandı.



Rapor, yeni gümrük vergilerinin daha geniş ekonomik etkilerine ışık tutabilir ve Federal Rezerv'in politika görünümünü etkileyebilir. Belirsizliği artıran bir diğer gelişme ise, ekonomi danışmanı Kevin Hassett'in Başkan Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı "gerekçe varsa" "kovabileceğini" söylemesi ve merkez bankasının bağımsızlığı konusunda yeni spekülasyonlar başlatması oldu.