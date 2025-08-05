ABD tahvil faizleri çakıldı

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,2 civarında seyrederek, yatırımcıların küresel ticaret gerilimlerini ve Fed'in değişen politika beklentilerini değerlendirmesiyle üç ayın en düşük seviyesine yakın seyretti.



ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolünü ithal etmeye devam etmesi nedeniyle Hindistan'a önemli ölçüde daha yüksek gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulunurken, AB, daha fazla müzakereye olanak sağlamak için ABD'ye karşı planlanan misilleme vergilerini altı aylığına durdurdu.



Faiz oranları, geçen hafta beklenenden düşük gelen Temmuz ayı istihdam raporundan bu yana baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu rapor, Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.



Belirsizliği artıran bir diğer gelişme ise Fed Guvernörü'nün istifası ve Trump'ın üst düzey bir hükümet istatistik yetkilisini görevden alması oldu. Yatırımcılar şimdi ekonomik görünüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için Haziran ayı ticaret verilerini ve ISM PMI raporunu bekliyor.