ABD tahvil faizleri düştü

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika kararını beklemesiyle yüzde 3,98 civarında neredeyse hiç değişmedi. Piyasalar, Aralık ayındaki bir faiz indiriminin daha şimdiden fiyatlanmış olmasıyla birlikte, yatırımcılar gelecekteki gevşemenin hızına dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanacak.



Bu arada, devam eden ABD hükümet kapanması beşinci haftasına girdi ve para politikasını ve piyasa beklentilerini şekillendirmek için hayati önem taşıyan önemli ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirdi. Yatırımcılar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Perşembe günü yapılacak ve planlanan ABD tarife artışlarını ve Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarını durdurabilecek bir çerçeveyi netleştirmeleri beklenen görüşmeyi de dört gözle bekliyor.