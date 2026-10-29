ABD tahvil faizleri düştü

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 5'in altına gerileyerek, Fed 'in faiz oranlarını yaygın beklentiler doğrultusunda değiştirmemesi ancak bir sonraki politika hamlesi konusunda sınırlı yönlendirme sunmasının ardından düşüşüne devam etti.

Fed Başkanı Kevin Warsh ayrıca, merkez bankasının yıllık faiz kararı sayısını sekizden altıya indirebileceğini öne sürerek piyasa belirsizliğini artırabilir. Bu arada, iki politika yapıcı 25 baz puanlık faiz artırımından yana muhalefet ederek, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesi nedeniyle Aralık ayında olası bir artış beklentilerini güçlendirdi.

Yatırımcılar şimdi, para politikasının gelecekteki yönü hakkında daha fazla ipucu için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD PCE fiyat endeksini bekliyor. Piyasa dikkati ayrıca, her iki kurumun da faiz oranlarını değiştirmemesinin yaygın olarak beklendiği Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek politika açıklamalarına da odaklanmış durumda.