ABD tahvil faizleri düştü

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi , erken ara seçim sonuçlarının siyasi belirsizliği artırması ve güvenli liman varlıklarına olan talebi yükseltmesiyle yaklaşık yüzde 4,9'a gerileyerek sekiz haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Yatırımcılar, Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'nun kontrolünü ele geçirme olasılığını değerlendiriyor; bu durum Washington'da siyasi tıkanıklığa yol açabilir ve hükümet harcamalarını sınırlayabilir.

Demokratların zaferi ayrıca daha sıkı yapay zeka düzenlemelerine ve daha fazla kurumsal denetime yol açarak ekonomik büyüme görünümünü potansiyel olarak olumsuz etkileyebilir.

Bu arada, piyasa katılımcıları, diplomatik mücadeleler arasında ABD Başkanı Donald Trump 'ın seçimden sonra İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayıp başlamayacağını izliyor.

Dikkatler ayrıca, işgücü piyasası koşulları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ve Fed politikası beklentilerini etkileyebilecek olan bu hafta sonu açıklanacak yakından takip edilen ABD iş raporuna da odaklanmış durumda.