ABD tahvil faizleri düşüşte

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, Salı günü tatil sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 4,04'e geriledi ve ticaretle ilgili belirsizlik ve Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentilerinin devlet tahvillerine olan talebi desteklemesiyle ikinci seansta da düşüş yaşadı.



Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'in nadir toprak minerallerine yönelik yeni ihracat kontrollerine yanıt olarak Çin'e büyük gümrük vergileri artırımı tehdidinde bulunmasının ardından, daha sonra tonunu yumuşatarak ticaret ilişkilerinin "her şeyin yolunda gideceği" güvencesini vermesinin ardından getiriler keskin bir şekilde düştü.

Her iki ülke de o zamandan beri bu ayın sonlarında Güney Kore'de yapılması muhtemel Trump-Xi görüşmesi öncesinde görüşmeleri yeniden başlatmaya istekli olduklarının sinyalini verdi. Bu arada, ABD'de hükümetin uzun süre kapalı kalması, önemli ekonomik verilerin açıklanmasını sınırladı ve yatırımcıları ekonomik ivme sinyalleri için yaklaşan banka kazançlarına bakmaya itti. Piyasalar, Fed'in bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimini ve Aralık ayında bir başka indirimi fiyatlamaya devam ediyor.