ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,90'ın üzerine çıkarak, teknoloji ve yapay zeka hisselerinin son dönemdeki satış dalgasından toparlanması ve güvenli liman tahvillerine olan talebin azalmasıyla iki aydan fazla bir süredir en düşük seviyelerinden yükselişe geçti.

Hazine tahvil getirileri ayrıca, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verilerinin ardından Fed'in faiz artırımlarına ilişkin artan beklentilerden de destek buldu. Çekirdek PCE enflasyonu Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu arada, revize edilmiş rakamlar, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdüğünü, önceki çeyrekteki yüzde 2,2'lik büyümeden daha hızlı olduğunu ve yüzde 3,5'lik önceki tahmini aştığını gösterdi. Piyasalar artık Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir faiz artırımını fiyatlandırıyor ve Ocak ayında olası bir artış da değerlendiriliyor.