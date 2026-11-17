ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,1'in üzerinde kalarak, Ekim ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının daha agresif faiz artırımları beklentilerini güçlendirmesiyle neredeyse bir ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack son açıklamalarında, kademeli ve istikrarlı faiz artırımlarını desteklediğini ancak enflasyon baskılarının yoğunlaşması durumunda daha büyük artışların gerekebileceğini kabul etti.

Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz artırımına yüzde 95'ten fazla olasılık atfederken, kalan olasılıklar olası 50 baz puanlık bir artışa işaret ediyor.

Yatırımcılar ayrıca gelecek yıl Eylül ayına kadar dört ek faiz artırımını da hesaba katıyor. Bu arada, yapay zeka altyapı hisselerindeki devam eden zayıflığa rağmen, ABD Hazine tahvilleri güvenli liman talebini çekmeyi başaramadı; bazı fonların nakit üretmek ve diğer pozisyonları kapatmak için sabit gelirli varlıklarını tasfiye etmek zorunda kaldığı bildirildi.