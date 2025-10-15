ABD tahvil getirisi düşüyor

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın işgücü piyasasındaki zayıflığa ilişkin yorumlarının daha fazla faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesinin ardından yüzde 4'e doğru gerileyerek Nisan ayı dip seviyelerine yaklaştı.



Önemli veri açıklamalarının gecikmesine neden olan devam eden ABD hükümet kapanması, görünümü daha da bulanıklaştırdı ve güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Piyasalar şu anda bu ay çeyrek puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatlıyor. Aralık ayında bir çeyrek puanlık indirim daha bekleniyor ve gelecek yıl üç indirim daha bekleniyor.



Tahvil getirileri ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in soya fasulyesi boykotuna yanıt olarak Pekin'i yemeklik yağ ambargosuyla tehdit etmesinin ardından artan jeopolitik riskler ve ABD-Çin gerginliğinin yeniden alevlenmesiyle baskı altına girdi ve yatırımcıları Hazine tahvillerine yöneltti.