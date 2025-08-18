ABD tahvili direniyor

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da yapılacak önemli bir toplantıyı ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Fed'in Jackson Hole sempozyumunu beklemesiyle, iki seans üst üste yükselişinin ardından yüzde 4,3'ün üzerinde tutundu.



Trump, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ardından Zelenskiy'e hızlı bir anlaşmaya varması için baskı yapacağını söyledi. Bu görüşmeler ateşkes konusunda bir ilerleme sağlamasa da Putin, ABD ve Avrupa'nın nihai bir barış anlaşması kapsamında Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin vermeyi kabul etti.



Para politikası konusunda piyasalar, Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor; ancak beklenenden güçlü seyreden üretici enflasyonu ve perakende satışlar, 50 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi beklentilerini azalttı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da daha fazla yönlendirme yapması bekleniyor.