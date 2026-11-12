ABD tahvili güçlü duruyor

10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, Fed 'in ek faiz artırımlarına ilişkin artan beklentilerle birlikte haftanın başlarındaki kazanımlarını koruyarak yüzde 5 civarında seyretti. Yükseliş, beklenenden daha güçlü gelen Ekim ayı enflasyon verileri ve Fed politika yapıcılarından gelen giderek daha şahin sinyallerle desteklendi. Fed yetkilisi Christopher Waller, Aralık ayında 50 baz puanlık bir artışın haklı olabileceğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyon baskılarının devam etmesi nedeniyle en az iki 25 baz puanlık artışın daha destekleneceğini ifade etti.

Piyasalar şu anda önümüzdeki ay faiz artırımının yaklaşık yüzde 91 olasılıkla gerçekleşeceğini fiyatlıyor; Ocak ve potansiyel olarak Nisan aylarında da daha fazla sıkılaştırma olasılığı değerlendiriliyor.

Yatırımcılar şimdi enflasyon eğilimleri, işgücü piyasası koşulları ve daha geniş ekonomik görünüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün açıklanacak ilk işsizlik başvuruları ve mevcut konut satışları raporlarını bekliyor.