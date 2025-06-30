ABD tahvilleri baskı altında

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Pazartesi günü yüzde 4,28 civarında seyrederek, yatırımcıların işgücü piyasasında yumuşama işaretlerini ortaya çıkarabilecek ve Federal Rezerv'in faiz indirimi için durumu güçlendirebilecek bu haftaki önemli istihdam verilerini beklemesi nedeniyle baskı altında kaldı.



Fed daha önce, yüksek gümrük vergilerinin etkisini değerlendirirken faizleri sabit tutmak için gerekçe olarak dirençli bir işgücü piyasasını göstermişti. Ancak beklenenden daha zayıf bir Haziran ayı istihdam raporu, beklentileri Temmuz ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine doğru kaydırabilir.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçtiğimiz günlerde kongrede verdiği ifadede, gümrük tarifelerinden kaynaklanan enflasyonist baskılar olmasa Fed'in muhtemelen gevşeme politikasına devam edeceğinin sinyalini vermesi de güvercin havayı destekliyor.



Bu arada piyasa katılımcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal borca 3,3 trilyon dolar eklemesi beklenen ve mali endişeleri daha da artıran kapsamlı vergi indirimi ve harcama tasarısının Senato'daki ilerlemesini de yakından izliyor.