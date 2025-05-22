ABD tahvilleri denge arıyor

ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri hafif yükselerek son birkaç ayın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra dengelendi. ABD'de bir gün önce

düzenlenen 20 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep, ABD'nin

artan borç yüküne dair piyasa endişelerini göstermişti.



Yatırımcılar ayrıca mali göstergelerin daha da kötüleşmesine

yol açması beklenen kapsamlı bir vergi tasarısını yakından

izliyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı vergi ve bütçe

tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylandıktan sonra

Senato'ya gönderilmek üzere tekrar oylanmadan önce görüşülüyor.



Oylama ardından mecliste görüşülen tasarı Cumhuriyetçilerin

çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'na gönderilmek üzere tekrar

oylanacak. Tasarının Senato'da onaylanması haftalar sürebilir.



Dünyanın en güvenli varlıkları arasında görülen ABD'nin 10

yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.613 ile

Şubat ayının ortalarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Londra'daki ilk işlemlerde %4.58 civarında seyrediyordu.



ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi,

%5.108'e yükselerek Ekim 2023'ten beri gördüğü en yüksek

seviyeye ulaştı. 20 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise

%5.126'ya yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye

ulaştı.



Japonya, euro bölgesi ve İngiltere'de uzun vadeli tahvil

getirileri yükseldi.

