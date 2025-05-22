ABD tahvilleri denge arıyor
ABD'nin uzun vadeli tahvillerinin getirisi son birkaç ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.
ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri hafif yükselerek son birkaç ayın en yüksek seviyelerine çıktıktan sonra dengelendi. ABD'de bir gün önce
düzenlenen 20 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep, ABD'nin
artan borç yüküne dair piyasa endişelerini göstermişti.
Yatırımcılar ayrıca mali göstergelerin daha da kötüleşmesine
yol açması beklenen kapsamlı bir vergi tasarısını yakından
izliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı vergi ve bütçe
tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylandıktan sonra
Senato'ya gönderilmek üzere tekrar oylanmadan önce görüşülüyor.
Oylama ardından mecliste görüşülen tasarı Cumhuriyetçilerin
çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'na gönderilmek üzere tekrar
oylanacak. Tasarının Senato'da onaylanması haftalar sürebilir.
Dünyanın en güvenli varlıkları arasında görülen ABD'nin 10
yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.613 ile
Şubat ayının ortalarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Londra'daki ilk işlemlerde %4.58 civarında seyrediyordu.
ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi,
%5.108'e yükselerek Ekim 2023'ten beri gördüğü en yüksek
seviyeye ulaştı. 20 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise
%5.126'ya yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye
ulaştı.
Japonya, euro bölgesi ve İngiltere'de uzun vadeli tahvil
getirileri yükseldi.
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