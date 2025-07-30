ABD tahvilleri geriliyor

10 yıllık ABD Hazine bonosu getirisi, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika açıklaması öncesinde temkinli bir duruş sergilemesiyle, önceki seanstaki sert düşüşün ardından bugün yüzde 4,33 civarında tutundu.



Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak piyasa katılımcıları Eylül ayında olası bir faiz indirimine işaret eden herhangi bir yönlendirmeye odaklanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e borçlanma maliyetlerini düşürmesi için baskı yapmaya devam ediyor.



Merkez bankasının başına geçmeye aday olarak görülen Fed Guvernörleri Christopher Waller ve Michelle Bowman'ın bu ayki toplantıda muhalif oy kullanması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonominin sağlığını daha iyi değerlendirmek için özel istihdam, GSYİH ve bekleyen konut satışları gibi yaklaşan ekonomik verileri de yakından takip ediyor.



Bu arada, Stockholm'deki ABD-Çin görüşmelerinin Salı günü mevcut ateşkesi uzatmak için bir anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ticaret belirsizliği devam etti. Hazine Bakanı Scott Bessent, herhangi bir anlaşmanın Trump'ın nihai onayını gerektireceğini söyledi.