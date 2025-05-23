ABD tahvillerinden çıkış sürüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Julie Kozack, ABD Hazine piyasasının düzenli olmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD devlet tahvillerinin likit güvenli liman varlıkları olmayı sürdürdüğüne işaret eden Kozack, Fon'un Kongre'de şekillenen vergi planlarını izlediğini de sözlerine ekledi.

IMF'nin iletişim direktörü Julie Kozack gazetecilere yaptığı açıklamada, "Piyasalarda bir miktar dalgalanma olmasına rağmen, ABD Hazine piyasası da dahil olmak üzere piyasa işleyişi şu ana kadar düzenliydi" dedi.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi Perşembe günü, Başkan Donald Trump'ın politika gündeminin büyük bir kısmını yürürlüğe koyacak kapsamlı bir vergi ve harcama tasarısını tek oyla kabul etti. Partizan olmayan Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, önümüzdeki on yıl içinde federal hükümetin 36.2 trilyon dolarlık borcuna yaklaşık 3.8 trilyon dolar ekleyecek.

Kozack, "Senato'dan geçtikten ve yasalaştıktan sonra nihai tasarıyı değerlendirmeye çalışacağız" dedi.