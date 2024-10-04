ABD tarım dışı istihdam verileri ne oldu? (2024 ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verileri)
ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdam verileri, yatırımcılara yön sinyali belirlemelerinde yardımcı oluyor. Yatırımcılar, tarım dışı istihdam verileri sonrasında ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımlarına yön veriyor. Peki, eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verileri ne oldu?
Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdam verilerinin, eylül ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, eylül ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ NE OLDU?
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi
BEKLENTİ NE YÖNDEYDİ?
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün istihdam piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyordu.
Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin de varlığını sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
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