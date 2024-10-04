ABD tarım dışı istihdam verileri ne oldu? (2024 ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verileri)

Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdam verilerinin, eylül ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, eylül ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ NE OLDU?



ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi

