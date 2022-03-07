ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis üyelerine gönderdiği mektupta, Rusya'ya yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.



Pelosi, mektupta, "Tasarımız, Rus petrolü ve enerji ürünlerinin ABD'ye ithalatının yasaklanmasını, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerin feshedilmesini ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişiminin yasaklanması için ilk adımların atılmasını içerecektir" denildi.



Rusya'ya gümrük vergilerinin artırılması için de adımlar atacaklarını belirten Pelosi, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yardım için Kongre'den talep ettiği 10 milyar dolarlık ek fonu da onaylamak istediklerini aktardı.



PETROL YASAĞINA YEŞİL IŞIK



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NBC televizyonunda katıldığı bir programda, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yeşil ışık yaktı.



Blinken, "Şu anda Avrupalı ortaklarımızla Rus petrolüne ithalat yasağı getirilmesi konusunda istişare içindeyiz. Tabii ki bunu yaparken de küresel petrol tedarikinin istikrarını korumaya çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.



Beyaz Saray, Rusya'ya uygulanacak petrol yasağına ABD'de son dönemde artış trendinde olan akaryakıt fiyatlarını iyice artıracağı gerekçesi ile çok sıcak bakmıyordu.

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