ABD Temsilciler Meclisi'nden stratejik petrol rezervi kararı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzin fiyatlarının artmasına ABD rezervleri satarak müdahale etmişti. ABD Temsilciler Meclisi, Enerji Bakanının rezervden petrol satışı yapmasını engellemek için bir adım attı.



Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, tasarıyı 205 "hayır" oyuna karşın 221 "evet" ile onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, kongreden onay alsa bile tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle benzin fiyatları hızla artmıştı. Biden Mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden 180 milyon varili aşkın petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.