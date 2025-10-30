ABD vadeli işlemleri yükseldi

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından yükseldi.



Trump, ABD ve Çin'in uzun süre güçlü bir ilişki sürdüreceğini söylerken, Şi her iki ülkeyi de istikrarı sağlamak için doğru yolda kalmaya çağırdı. Bu arada, yatırımcılar Büyük Teknoloji şirketlerinden gelen karışık kazançları da göz ardı ettiler.



Alphabet, beklenenden daha güçlü sonuçlarla uzun vadeli işlemlerde yaklaşık yüzde 7 yükseldi. Buna karşılık, Meta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı Yasası ile bağlantılı 15,93 milyar dolarlık tek seferlik bir gider bildirmesinin ardından yüzde 7'nin üzerinde düştü.



Microsoft ise OpenAI yatırımının üç aylık kazançlarını 3,1 milyar dolar azalttığını açıklamasının ardından yüzde 4'ten fazla düştü. Yatırımcılar şimdi günün ilerleyen saatlerinde Apple ve Amazon'dan gelecek sonuçları bekliyor. Diğer yandan, Fed Çarşamba günü beklenen çeyrek puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi, ancak Başkan Powell Aralık ayında başka bir hamle konusunda belirsizlik sinyali verdi.