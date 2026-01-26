ABD vadelileri düşüşte

ABD hisse senedi vadeli işlemleri bugün hafifçe geriledi; yatırımcılar, Federal Rezerv'in politika sinyalleri ve yoğun şirket karları açıklamalarıyla şekillenecek kritik bir haftaya hazırlanıyor.

Apple, Microsoft, Meta Platforms, Tesla ve IBM gibi büyük teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere 90'dan fazla S&P 500 şirketi üç aylık sonuçlarını açıklayacak.

Fed'in yaklaşan toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve piyasalar, bir sonraki faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin ipuçları için ileriye dönük yönlendirmeye odaklanmış durumda.

Makroekonomi cephesinde ise yatırımcılar, ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri, üretici fiyatları, ihracat ve ithalat ve konut fiyatları rakamları da dahil olmak üzere yoğun bir veri açıklama dönemini değerlendirecekler.

Piyasa oynaklığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin bir parçası olarak birkaç Avrupa ülkesini yeni gümrük vergileriyle tehdit etmesinin ardından geçen hafta yoğunlaştı; ancak daha sonra gelecekteki bir anlaşmaya yönelik bir çerçeve anlaşmasının ardından geri adım attı.