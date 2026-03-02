ABD vadelileri düşüşte

ABD borsa vadeli işlemleri, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmanın finans piyasalarını tedirgin etmesiyle geriledi. ABD ve İsrail, hafta sonu İran'a askeri saldırılar düzenleyerek İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına neden oldu. Tahran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye dahil olmak üzere bölgedeki ABD varlıklarını hedef alarak misilleme yaptı.

Jeopolitik gerilim, hisse senetleri için zaten kırılgan olan zemini daha da kötüleştiriyor. Wall Street, yatırımcıların yapay zekanın hızlı benimsenmesinin geleneksel yazılım sağlayıcılarını devre dışı bırakıp bırakmayacağını sorgulamasıyla Cuma günü bir başka satış dalgasının ardından toparlandı. Cuma günü Dow yüzde 1,05, S&P 500 yüzde 0,43 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,92 düştü.

Beklenenden yüksek ABD enflasyon verileri de şirketlerin gümrük vergisi maliyetlerini tüketicilere yansıttığını göstererek, Federal Rezerv'in faiz indirimleri için görünümü daha da karmaşık hale getirdi.