ABD vadelileri ekside

ABD hisse senedi vadeli endeksleri, Wall Street'te Salı günü yaşanan düşüşlerin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde geriledi ve dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısını geçirmeye çalıştığı sırada ABD hükümetinin borcuna ilişkin endişeler nedeniyle düşmeye devam etti.



Hazine getirileri ise yeniden yükselişe geçti.



S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,51, Nasdaq 100 yüzde 0,57 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,52 eksideler.



10 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getrisi 5 baz puan artışla yüzde 4,535 seviyesinde.