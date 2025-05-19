ABD vadelileri geriliyor

ABD'nin kredi notunun Aaa'dan Aa1'e indirilmesinin ardından bu sabah S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,03, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq 10/0 vadeli endeksi yüzde 1,26 ekside.



Not indirimi, Wall Street'in ABD devlet tahvili piyasasına ilişkin artan endişelerini pekiştirme riski taşıyor ve Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının tetiklediği 'Amerika'yı Sat' endişelerini yeniden canlandırıyor.



Oversea-Chinese Banking Corp. yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon, not indiriminin "ABD'nin istisnailiğinin kaybolduğuna dair artan endişelere katkıda bulunacağını ve ABD hisse senetlerinden Avrupa hisse senetleri gibi diğer piyasalara yönelen küresel hisse senedi yatırımcıları için ABD dışındaki varlıkları daha cazip hale getireceğini" söyledi.