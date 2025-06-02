ABD vadelileri geriliyor

ABD hisse senedi vadeli endeksleri, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarmayı planladığını açıklamasının ardından ticaret ve gümrük tarifeleriyle ilgili dalgalanmalara ilişkin endişelerle gerilediler.



Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,25, S&P 500 yüzde 0,35 ve Nasdaq 100 yüzde 0,5 ekside.



Deutsche Bank'ın küresel makro ve tematik araştırma başkanı Jim Reid bir notunda, "Şu anda ticarette neler olacağını takip etmek ya da tahmin etmek gerçekten zor ve bu, geçen Perşembe gecesi mahkeme kararının tüm sonuçlarını hesaba katmadan ve ardından temyizde onlar için kısa bir süre yürütmeyi durdurmadan önce" dedi.



Reid, "Şimdilik, ABD politikasının en agresif dönemini geride bırakmış olsak bile, tarife belirsizliğinin uzun bir süre daha devam etmesi muhtemel görünüyor" değerlendirmesini yaptı.