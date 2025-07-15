ABD vadelileri yükselişte

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,4, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 değer kazanırken, Dow Jones kontratları önceki seanstaki mütevazı kazanımların ardından bugün neredeyse hiç değişmedi.



Nvidia hisseleri, şirketin en çok satan H20 AI çipinin Çin'e satışına devam etme planlarını açıklamasının ardından, Washington'dan bu tür sevkiyatların onaylanacağına dair güvence almasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'ten fazla değer kazandı.



Bu arada, yatırımcılar yaklaşan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporuna ve şirket kazanç sezonunun başlangıcına odaklanmıştı. JPMorgan Chase hisseleri, bankanın beklentileri aşan kazanç ve gelir raporunun ardından piyasa öncesi yaklaşık yüzde 0,5 değer kazandı. Citigroup da sonuçları öncesinde yüzde 0,9 artışla işlem görüyordu. Buna karşılık, Wells Fargo hisseleri, bankanın tam yıllık net faiz geliri tahminini düşürmesinin ardından açılış gongundan önce yüzde 1,2 düştü.