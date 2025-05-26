ABD vadelileri yükselişte
ABD vadeli endeksleri, AB’ye getirilen ek gümrük tarifesinin ertelenmesiyle birlikte yükselişe geçti.
Piyasalar ABD’nin elinde hareket etmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri borsa, altın ve tahvil piyasalarını doğrudan etkiliyor.
En son AB’ye getirilen yüzde 50’lik ek gümrük tarifesi 9 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.
ABD VADELİLERİ TEPKİ VERDİ
Ertelemeyle birlikte ABD vadelileri yükselişe geçti. S&P500 yüzde 1, Nasdaq yüzde 1.1 artıda bulunuyor.
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