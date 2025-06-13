ABD ve Avrupa vadelileri ekside

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının küresel piyasaları sarsması ve İsrail Savunma Bakanı'nın olağanüstü hal ilan etmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesi üzerine ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli endeksleri geriledi.



Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi %1,5 düştü. S&P 500 %1,6 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 %1,8 düştü.



Avrupa'da FDAX yüzde 1,56, Eurostoxx 50 yüzde 1,62 ve FTSE 100 yüzde 0,36 eksideler.



Genel olarak hisse senetleri bu hafta, Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasının yanı sıra enflasyonda beklenmedik yumuşama işaretlerinin yatırımcı duyarlılığını artırmasıyla yükselişe geçti.