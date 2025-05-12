ABD ve Çin anlaşmasının ardından Trump: AB, Çin'den daha berbat

Reuters'in haberine göre Çin ve ABD, ek gümrük vergilerini karşılıklı olarak 90 günlüğüne düşürdü.

Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada ise ABD'nin, 14 Mayıs itibarıyla Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşüreceği, Çin'in ise ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10’a indireceği ifade edildi.

Öte yandan, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.

ABD-Çin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde iki gündür devam eden ticaret müzakereleri sona erdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng Cenevre’de bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasından açıklama yapıldı. Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmelere yer verildi.



ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ı görüşmeler hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.



Bessent, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bugün kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

"FENTANİL SOKMAYACAKLAR"

Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Çin'in ABD'ye artık fentanil sokmayacağını söyledi.

"Ülkemize ciddi biçimde fentanil sokuyorlardı. Ve bunu durdurmayı kabul ettiler. Biliyorsunuz, yüzlerce milyar dolarlık gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayarak ödüllendirilecekler."

"AB, ÇİN'DEN DAHA BERBAT"

Bahsi geçen konuşmasında Trump, "Dün Cenevre'deki verimli görüşmelerin ardından Çin ile ilişkilerimizi tam anlamıyla sıfırladık. Cenevre'deki görüşmeler çok dostaneydi." dedi.



Trump ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret müzakerelerinde "Çin'den daha berbat" olduğunu söyledi.

"Bunu ticarette de görüyorum. Avrupa Birliği birçok yönden Çin'den daha berbat. AB bize tarım ürünlerini satıyor, biz onlara neredeyse hiç satmıyoruz, ürünlerimizi almıyorlar."

G20'YE KATILMAYABİLİR

ABD kısa bir süre önce beyaz Güney Afrikalılara mülteci statüsü verme kararı almıştı.

Trump yönetiminin “ırk temelli ayrımcılık” mağduru oldukları gerekçesiyle mülteci statüsü verdiği 49 beyaz Güney Afrikalının bugün ABD’ye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Beyaz Saray'daki konuşmasında Trump, Güney Afrika liderlerinin gelecek hafta kendisini görmek için yola çıkacağını söyledi.

"Sanırım orada bir G20 toplantısı yapmamız gerekiyor. Nasıl gideceğiz, bilmiyorum."

Güney Afrika, küresel ekonomik sorunları ele almayı amaçlayan G20 zirvesinin ev sahibi. Zirvenin kasım ayında yapılması planlanıyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ GERİLİMİ YÜKSELTMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. 75'ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Trump, buna rağmen ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik tarife oranını yüzde 145’e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise ABD’nin hamlesine yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti.