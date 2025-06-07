ABD ve Çin anlaştı! Otomotiv sektörü rahat nefes aldı

Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve kimliği açıklanmayan kişilere dayandırdığı haberine göre Çin, ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinin nadir toprak tedarikçilerine geçici ihracat lisanslarını onayladı.



Reuters, lisansların hangi malzemeleri kapsadığının belli olmadığını ve en azından bazılarının altı ay süreyle geçerli olduğunu söyledi. Çin'in atıl malzeme kaynağı olan nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar, küresel otomobil üreticilerinin tedarik zincirleri için risk oluşturuyor.



General Motors Co., Ford Motor Co. ve Jeep üreticisi Stellantis NV'nin tedarikçilerinin Pazartesi günü bazı nadir toprak malzemelerini ihraç etmek için izin aldı. Ford, Stellantis, GM hisseleri yükseliş yaşadı.



Şirketten yapılan açıklamada, Stellantis'in "verimli bir lisanslama süreci sağlamak için" tedarikçileriyle birlikte çalıştığı ve "büyük kesintiler olmaksızın acil üretim endişelerini giderebildiği" belirtildi.



Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. GM, Ford ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Perşembe günü daha fazla görüşme yapma konusunda anlaşırken, Trump liderlerin telefon görüşmesinde "çoğunlukla nadir toprak mıknatısları ve diğer bazı şeylerle ilgili bazı noktaları düzelttiklerini" söyledi.



Çin'in Nisan ayında nadir toprak mineralleri ihracatını kısıtlama kararı, ABD ile ticaret gerilimini artırarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki kırılgan tarife ateşkesini tehlikeye attı. Bu hamle, otomobil üreticilerinin yanı sıra havacılık ve uzay şirketleri ve askeri müteahhitler için de hayati önem taşıyan malzemelerin önünü kesti.



ABD ve Çin, Trump yönetiminin teknoloji ihracatı ve öğrenci vizelerini kısıtlamaya yönelik eylemlerini gerekçe göstererek anlaşmayı ihlal ettikleri yönünde karşılıklı suçlamalarda bulundu.